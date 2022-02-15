البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

البيت الأبيض (أ ف ب)

قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكرراً في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً لحل الأزمة.

وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة «واضحة»بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا الإثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.