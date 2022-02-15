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التشكيل النهائي لباريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة 24 لاعبا، جاء على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى النجم البرازيلي ، الذي تعافى من إصابة في كاحله الأيسر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، خلت القائمة من اسم المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الذي يعاني من الإصابة.

وجاءت قائمة سان جيرمان لمواجهة الريال كالتالي:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داغبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا غايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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