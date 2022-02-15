انت الان تتابع خبر إلى الراغبين بإجراء عملية زراعة الشعر... هذه المقالة لكم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هناك إقبال كبيرعلى هذه العملية خصوصًا من قبل الرجال الذين يعانون من مشكلة الصلع الوراثي أكثر من النساء، إذ يمكن الحصول على نتائج طبيعية بفضل تطورات مدهشة في هذا المجال .وتقوم العملية على نقل جذور الشعر من المنطقة المانحة، عادة ما تكون مؤخرة الرأس إلى المناطق التي أصيبت بالصلع، مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بشعر الجسم: فشعر الجسم يشبه شعر الرأس كثيرًا من حيث الأنسجة والجودة. لذا يمكن أن يأخذ الشعر من الساق، والذراع، والبطن، والصدر، والجزء الخلفي من الجسم، والإبط أو حتى من الوجه.أبرز أساليب إجراء هذا النوع من الجراحات هي:زراعة الشعر بتقنية الشريحة: تعتبر التقنية الأقدم والأرخص والأوسع انتشاراً. تقوم على استئصال شريحة صغيرة من المنطقة المانحة أو المتبرعة ومن ثم يتم تقسيمها إلى أجزاء متناهية الصغر، ثم يعاد زراعة تلك الأجزاء في المنطقة المتضررةزراعة الشعر بالاقتطاف: من تقنيات زراعة الشعر المتطورة والمتوسطة التكلفة. تقوم على اقتطاف بعض البصيلات الدقيقة مقاس 1 ملم يُعاد زراعتها في المناطق الخالية من الشعر تحت المجهرزراعة الشعر عن طريق الاستنساخ: يعد استنساخ الخلايا الجذعية أحدث التقنيات المستعملة في زراعة الشعر وأكثر تطورا. تقوم على سحب مجموعة خلايا جذعية من منطقة أسفل الجلد وزراعتها في المنطقة المصابة، حيث تتفاعل مع أجزاء الجسم الداخلية فينتج عن ذلك تكوّن بصيلات الشعر ونموه بصورة طبيعية وآمنة تماما. ولا تستخدم إلا في عدد محدود من مراكز زراعة الشعر العالمية نظرا لحداثتها

التكلفة عالية... والسبب؟

عوامل عدّة تحدّد التكلفة الإجمالية لعملية زراعة الشعر، أبرزها:

- المنطقة التي سيتم فيها زراعة الشعر: تختلف التكلفة بحسب المنطقة التي ستجرى الجراحة فيها، فزراعة الشعر في مقدمة الرأس تختلف عن زراعته في الوسط أو المؤخرة

- التقنية المستخدمة في العلاج: فتكلفة الزراعة عن طريق تقنية الشريحة أقل من تكلفة الزراعة عن طريق تقنية الاقتطاف

- نوع الجهاز المُستعمل: لما كان الجهاز المُستخدم أكثر حداثة وتطورًا كلما كانت تكلفة الزراعة أكبر

- بلد إجراء العملية: ترتفع تكلفة عمليات زراعة الشعر في بعض البلدان عن غيرها بسبب ارتفاع مستويات المعيشة والضرائب وأجور الجراح عوامل عدّة تحدّد التكلفة الإجمالية لعملية زراعة الشعر، أبرزها:المنطقة التي سيتم فيها زراعة الشعر: تختلف التكلفة بحسب المنطقة التي ستجرى الجراحة فيها، فزراعة الشعر في مقدمة الرأس تختلف عن زراعته في الوسط أو المؤخرةالتقنية المستخدمة في العلاج: فتكلفة الزراعة عن طريق تقنية الشريحة أقل من تكلفة الزراعة عن طريق تقنية الاقتطافنوع الجهاز المُستعمل: لما كان الجهاز المُستخدم أكثر حداثة وتطورًا كلما كانت تكلفة الزراعة أكبربلد إجراء العملية: ترتفع تكلفة عمليات زراعة الشعر في بعض البلدان عن غيرها بسبب ارتفاع مستويات المعيشة والضرائب وأجور الجراح متى تظهر النتائج؟

قد تتفاجئ بتساقط الشعر في المرحلة الأولى ولكن لا تقلق فستعاود البصيلات التي تم زرعها النمو مرة أخرى ويبدأ الشعر بالظهور خلال شهرين أو ثلاثة. مع الإشارة إلى أن إزالة الخياطة من المنطقة المانحة يكون بعد فترة تقدر من عشرة أيام وحتى ثلاثة أسابيع حسب تقدير الطبيب المعالج. نسبة نجاح العملية

سجلت عمليات زراعة الشعر نسبة نجاح مرتفعة جداً - مقارنة بأنواع عمليات التجميل الأخرى- تتراوح ما بين 89 و95% من إجمالي عدد العمليات المُجراة سنوياً حول العالم.