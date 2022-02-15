روسيا تسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، مشدداً على أن روسيا "ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"،: "قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية".

وتعطي الخطوة بارقة أمل في أن الكرملين ربما لا يخطط لغزو أوكرانيا قريباً، بالرغم من عدم ذكر تفاصيل بشأن الانسحاب.

يأتي هذا بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة مباحثات "المظالم الأمنية" التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية، في تغيير للنبرة بعد أسابيع من التوتر المتصاعد.

وواصل المسئولون الغربيون التحذير من حدوث غزو في أي لحظة، وقالوا إن بعض القوات والمعدات العسكرية الروسية تتحرك نحو الحدود.

ولم يتضح موقع انتشار القوات التي قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تنسحب، أو عدد القوات التي ستغادر، مما يزيد من صعوبة تقدير أهمية هذه الخطوة.

ودفع القرار الروسي الأسواق العالمية والروبل إلى الارتفاع، لكن قادة أوكرانيا أعربوا عن شكوكهم.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بأن روسيا "تدلي بتصريحات متباينة باستمرار. لهذا السبب لدينا قاعدة: لن نصدق عندما نسمع، سنصدق عندما نرى. عندما نرى القوات تنسحب، سنصدق بأن التصعيد توقف".