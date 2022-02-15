شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من النفايات الخطرة أبرز إنجازات التنمية المستدامة بقطاع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة علي تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين .

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية ، والجهات المسئولة عنها ، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات ، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنميةالمستدامة .

ومن أبرز مشروعات وزارة الصحة والسكان ،في هذا الصدد، التخلص من النفايات الصحية الخطرة ورصد الملوثات البيئية بتكلفة 642 مليون جنيه.