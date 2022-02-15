شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يحضر جانبا من جلسة النواب البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب البحرينى، لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس.

ورحبت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة بالوفد البرلماني المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، مُعربةً عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التى تأتى تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للإطلاع على إنجازات المسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين، مُشيدةً بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة.