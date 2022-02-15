فرنسا / وزير الداخلية يعلن تعرّض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح

اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة إيل دو فرانس.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال دارمانان: "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".

وأضاف: "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن شرطيين أطلقا النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الشرطة النار على المشتبه به.

المصدر: RT+AFP