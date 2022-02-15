في هذا التوقيت.. موجة للطقس السيء تضرب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من موجة جديدة للطقس السيء سوف تضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري، تشمل رياحا نشطة وتساقطا للأمطار.



وقالت الأرصاد إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تبدأ من مساء الجمعة القادم وتستمر حتى الأحد، حيث من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون ذروة الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة في القاهرة والوجه البحري 17 درجة للكبرى، و10 درجات للصغري. أما الإسكندرية والسواحل الشمالية، فتكون العظمى 16 درجة، والصغرى 12 درجة، وفي جنوب سيناء 19 درجة للكبرى، و14 درجة لصغرى. وتبلغ في شمال الصعيد 18 درجة للكبرى، و9 درجة للصغرى، وفي جنوب الصعيد 21 درجة للكبرى، و12 درجة للصغرى.

وفيما يلي استعراض لتوقعات الطقس في مصر خلال الأربعاء والخميس المقبلين:

حالة الطقس في مصر الأربعاء 16 فبراير/ شباط:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى 20 درجة والصغرى 10 وفى السواحل الشمالية: الكبرى 18 درجة والصغرى 14، وفى جنوب سيناء: الكبرى 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد: الكبرى 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد: الكبرى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس في مصر الخميس 17 فبراير/ شباط:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية: الكبرى 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء: الكبرى 24 درجة والصغرى 16، وفى شمال الصعيد: الكبرى 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد: الكبرى 26 درجة والصغرى 11 درجات.