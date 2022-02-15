إصابات كورونا دون الألفين لأول مرة منذ أشهر بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في السعودية لما دون الألفي حالة للمرة الأولى منذ أشهر.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 732596 حالة مؤكدة، بزيادة 1982 إصابة عن يوم أمس.

وتم تسجيل 3372 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 698842 حالة، (95% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8975 حالة وفاة.