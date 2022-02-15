شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلاي دبي ترفع رحلاتها إلى اسطنبول إلى 12 رحلة أسبوعياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت فلاي دبي، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة كوكجن (SAW) في اسطنبول اعتباراً من 02 مارس بخمس رحلات أسبوعياً.



ومع رحلات فلاي دبي اليومية إلى مطار إسطنبول (IST)، ستزيد الشركة عدد رحلاتها إلى اسطنبول إلى 12 رحلة في الأسبوع. تشمل شبكة فلاي دبي في تركيا العاصمة أنقرة حيث تشغل رحلتين أسبوعياً.

وتعليقًا على إعادة إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “تؤكد فلاي دبي التزامها بجعل السفر أكثر سهولة من خلال توفير المزيد من الخيارات لمسافرينا. لا تزال إسطنبول وجهة شهيرة على شبكتنا ونرحب باستئناف عملياتنا في مطار صبيحة كوكجن، وهو مطار يوفر خيارًا آخر مناسبًا للمسافرين إلى اسطنبول. نتطلع إلى الترحيب بركابنا أثناء سفرهم مع فلاي دبي على متن طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس".

تقدم اسطنبول مزيجًا رائعًا من أوروبا وآسيا، مع الكثير من الخيارات للتسوق والمأكولات والاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية. لا تزال واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم ولا تزال مركزًا اقتصاديًا مهمًا. يقع مطار صبيحة كوكجن (SAW) في الجانب الآسيوي من اسطنبول، ويوفر المزيد من الخيارات للمسافرين من وإلى المدينة.

ستكون رحلات مطار صبيحة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر محور الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

يمكن للمسافرين على متن طائرة بوينغ 737 ماكس الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر معززة. تتميز المقصورة الجديدة بوجود سرير مسطح في درجة الأعمال، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية، يمكن للركاب النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. كما توفر الدرجة السياحية مقاعد جديدة من تصميم ريكارو، مصممة لتحسين المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

وتتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تامينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre وIATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تذكرة موسمية مجانية لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة فلاي دبي إلى دبي ببطاقة دخول موسمية مجانية لزيارة إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 02 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار صبيحة كوكجن (SAW) بمعدل خمس رحلات في الأسبوع.

تبدأ أسعار التذاكر على درجة الاعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى مطار صبيحة في اسطنبول من 7470 درهمًا، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1475 درهمًا. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال من اسطنبول ذهابًا وإيابًا من 1790 دولارًا وأسعار الدرجة السياحية من 320 دولارًا.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار، يرجى زيارة:

https://www.flydubai.com/en/plan/timetable