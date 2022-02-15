شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات برلمانية للحكومة حول خطة تحديث المؤثرات الصوتية بالمناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحاله الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود فيصل القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018 إلي الحكومة، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات لجنة الثقافة والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم بشأن ما تضمنه الاقتراح برغبة على النحو الآتي:

1- أهمية استكمال المشروعات التي بدأت الشركة في تطويرها وتحديثها.

2- ضرورة الاهتمام بالبعد التكنولوجي والاستفادة منه في كافة المشروعات المزمع تطويرها أو استحداثها.

3- إنشاء إدارة خاصة بعروض الصوت والضوء تابعة لوزارة السياحة والآثار تتولى الإشراف والمتابعة بشكل دقيق ومستمر لكافة ما يحدث في هذا الخصوص.

4- أهمية إدراج مناطق أثرية وسياحية جديدة ضمن خطة الشركة في مشروعات عروض الصوت والضوء، خاصة وأن مصر زاخرة بهذه المناطق.

5- أهمية الترويج لعروض الصوت والضوء عالميا واقليما لجذب المزيد من السياحة الوافدة.

وأكد اللجنة خلال المناقشات علي أهمية التطوير المستمر لعروض الصوت والضوء لمواكبة التطور التكنولوجي، و إنشاء إدارة خاصة بعروض الصوت والضوء بوزارة السياحة والآثار تتولى التنفيذ والإشراف على هذه العروض، لتحقيق انتشار أوسع وسهولة أكبر في دخول كل المناطق والمعابد وبتكلفة أقل، مع عمل عروض الواقع الافتراضي في المراكز الثقافية المصرية الموجودة في الخارج لنشر الحضارة والثقافة المصرية والترويج للسياحة في مصر، مع ترويجها بوسائل التواصل الأجتماعي مثل youtube أو facebook وذلك باللغات المختلفة، بما يضمن انتشارها على المستوى العالمي، فضلا عما يحققه ذلك من مردودات بالعملات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.