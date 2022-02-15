شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخوف من روسيا.. دولة الاحتلال توقف نقل قبتها الحديدية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكدت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكيان المحتل أوقفت نقل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من الاصطدام بروسيا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دولة الاحتلال “تفعل كل شيء حتى لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من ناحية – والروس من ناحية أخرى”.

وأكدت أن دولة الاحتلال وجدت نفسها في العام الماضي في وضع معقد، عندما طلبت كييف من واشنطن التزود بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن “مثل هذه التجهيزات كان من الممكن أن تضع الكيان في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو”.

فيما أعرب مسؤولون في أوكرانيا عن خيبة أملهم من موقف دولة الاحتلال، وفق الصحيفة.

ولفتت “يديعوت” إلى أن إدارة بايدن وقادة الكونجرس تفهموا حاجة دولة الاحتلال إلى الحذر، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع في سوريا، بل ولم يغضبوا على دولة الاحتلال لرفضها تزويد كييف بالقبة الحديدية.

وتم تطوير نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في دولة الاحتلال ولكنه مشروع مشترك مع البنتاجون الأمريكي.

ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة.