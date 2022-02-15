شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من روسيا بشأن قواتها المتواجدة على الحدود الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أفادت قناة “العربية”، قبل قليل، عن إعلان روسيا أنها أعادت عدداً من وحداتها العسكرية من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها.

فيما طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الثلاثاء) من موسكو «سحب قواتها» من حدود أوكرانيا معتبرة أن «الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة» في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت بيربوك في بيان «الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة. علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي»، مضيفة «مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها».

ويلتقي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع في الكرملين لعدة ساعات على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في النهاية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.