شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي بانفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الدفاع السورية عن “انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية في مدينة دمشق. وأوضحت الوزارة أن العبوة كانت مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك. ووقع الانفجار حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.

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