شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي: سنرد إذا قتل مواطنين بشرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا "سترد" إذا قُتل مواطنون روس في أي مكان بما في ذلك منطقة دونباس المتمردة في شرق أوكرانيا.

وقال تشيزوف "لن نغزو أوكرانيا ما لم يتم استفزازنا لذلك. إذا شن الأوكرانيون هجوما على روسيا أو إذا بدأوا بقتل مواطنين روس بشكل سافر في أي مكان- دونباس أو أي مكان آخر، فلا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قمنا بهجوم مضاد".

ويقول المتمردون الذين تدعمهم موسكو إن حكومة كييف تستعد لشن هجوم عليهم في حين تقول أوكرانيا إن روسيا، التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، تخطط لغزو جارتها.