شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسحب قوات في مناطق قرب أوكرانيا.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف الخلاف مع الغرب.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الوزارة أنه، مع استمرار التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت العودة إلى قواعدها.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف من قواتها قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من غزو أوكرانيا، خاصة أن التدريبات المشتركة لموسكو مع بيلاروسيا بين 10 و20 فبراير (شباط) تعني أن الجيش الروسي يطوق أوكرانيا تقريباً.