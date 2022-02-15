ماذا قال بينيت من البحرين حول الاتفاق النووي مع إيران؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إبرام اتفاقية مع إيران على الملف النووي الإيراني خطأ استراتيجي، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز آلتها الإرهابية.



وقال بينيت لصحيفة "الأيام" البحرينية، بمناسبة زيارته للمنامة: "نعتقد أن إبرام اتفاق مع إيران يشكل خطأً استراتيجياً لأنه سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية، ومن الحصول على مئات مليارات الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولاً كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا لتحقيق هدف واحد، وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها، وبتحقيق الاستقرار والسلام، ولن نسمح بذلك. وسنقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليلاً ونهاراً، وسنساعد أصدقاءنا لتعزيز السلام والأمن الاستقرار، كلما طُلب منا ذلك".

وعن زيارته للمملكة، قال بينيت:"أنظر إلى إسرائيل والبحرين شريكتين قريبتين على مختلف الأصعدة. التعاون بيننا طبيعي. وأتوقع زيادة حجم التجارة بيننا بشكل ملموس، كما حدث بيننا وبين الإمارات. أتوقع أيضاً أن يزيد حجم الحركة السياحية بعد انتهاء جائحة كورونا، بطبيعة الحال".

وعن أهمية الاتفاقية الأمنية بين البحرين وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، قال :"إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر: إيران".