بريطانيا تؤكد أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون وشيكاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الثلاثاء إن من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا، وقد يكون ذلك وشيكاً.



وأضافت الوزيرة أن الحكومة في تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت تراس لشبكة "سكاي نيوز" إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسيمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعا.

وأضافت، أن "توقيت الهجوم فقد يكون وشيكاً".

وقالت إن القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف "بسرعة كبيرة جداً".