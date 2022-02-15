الرئيس الأوكراني يؤكد إن بلاده سنواصل السعي للانضمام للناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي وتشكك بعض الدول الغربية.



وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس "اليوم يلمح العديد من الصحفيين والعديد من الزعماء لأوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار، لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي".

ومضى يقول "أعتقد بأن علينا السير على الطريق الذي اخترناه حتى آخره".