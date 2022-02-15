في هذا التوقيت.. وزير الخارجية الإيطالي يزور كييف وموسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يتوجه وزير الخارجية الإيطالي إلى كييف، الثلاثاء، وإلى موسكو، الأربعاء، بحسب ما أكد مصدر وزاري لوكالة فرانس برس، الإثنين، في جولة تندرج في إطار الجهود الرامية لخفض حدّة التوتر حول الملف الأوكراني بين روسيا والغرب.



وأكد المصدر أن لويغي دي مايو سيزور كييف، الثلاثاء، قبل أن يتوجه في اليوم التالي إلى موسكو.

وفي موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ "نظيره الإيطالي سيزور العاصمة الروسية الأربعاء".

وقال دي مايو، الإثنين، على هامش لقاء مع نظيره القطري في روما: "نحن مصممون على أن نبعث إلى موسكو رسائل واضحة وموحّدة وحازمة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لثنيها عن أيّ اعتداء أو تصعيد".

وأضاف "توازياً نحافظ على التزامنا بحّل دبلوماسي وطويل الأمد في إطار اتفاقات مينسك وصيغة نورماندي".

ويأتي الإعلان عن الزيارتين في حين اعتبرت روسيا، الإثنين، أنّ الحل الدبلوماسي للأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا ممكن، بينما يخشى الأمريكيون والأوروبيون غزواً روسياً وشيكاً لهذا البلد.

والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف، الإثنين، الرئيس الأوكراني قبل زيارة إلى موسكو، في محاولة دبلوماسية جديدة لنزع فتيل الأزمة الروسية الغربية التي تزعزع استقرار الأمن الأوروبي.

وطلبت كييف من روسيا رسمياً أن تقدّم شرحاً لنشرها عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، وفقاً لالتزاماتها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويتوقع أن تجتمع المنظمة الثلاثاء.