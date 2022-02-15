الكويت ترفع معظم قيود فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع معظم القيود الخاصة بفيروس كورونا في بلاده وعودة العمل في الدولة بنسبة 100% ابتداء من 13 مارس(آذار) المقبل.



وأضاف الصباح في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع مجلس الوزراء: "نجحنا في تجاوز موجة جديدة من فيروس كورونا بأقل الأضرار صحياً واقتصادياً ومجتمعياً".

وأوضح الصباح أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات المقبلة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات ومن بينها إعادة رص الصفوف بالمساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول الجمعات التجارية أمام الجميع وجميع الطلبة في المدارس بدون فحص والالتزام بلبس الكمامات.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في تصريح صحفي، بأن المجلس قرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ (بي سي آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.