نفتالي بينيت يعقد اليوم سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين في المملكة، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي للدولة الخليجية.



وكان في استقبال بينيت لدى وصوله إلى المنامة مساء أمس الإثنين وزير خارجية البحرين، وزين المطار بهذه المناسبة بأعلام البلدين.

ومن المقرر أن يجتمع بينيت مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، ولقاءات مع الجالية اليهودية.

وتأتي الزيارة بعد زيارة بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في الأسابيع الماضية.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس البحرين في أوائل فبراير (شباط) لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة التي تحتضن الأسطول الخامس الأمريكي، على بعد بضع مئات قليلة من الكيلومترات من إيران، في منطقة بحرية تعبرها مئات ناقلات النفط يوميًا.

وقبل إقلاع طائرته أمس، قال رئيس الوزراء: "من المهم، خاصةً في هذه الأوقات المضطربة، أن نرسل من هذه المنطقة رسالة حسن نية وتعاون ووحدة ضد التحديات المشتركة".