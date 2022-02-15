شكرا لقرائتكم خبر عن مع ترقب الغزو الروسي.. دعوات مغادرة أوكرانيا تزداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

لا تزال حدة الأزمة الأوكرانية تتصاعد، وتحسبا لهجوم روسي محتمل، فقد دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية، وسحبت أطقمها الدبلوماسية.

وطلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي للجمهورية السوفييتية السابقة.

وفي وقت سابق للدعوة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية الأميركيين بمغادرة أوكرانيا فورا.

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان الذين لا يعتبر وجودهم أساسيا بمغادرة أوكرانيا “على المدى القصير” بسبب عدم استبعاد وقوع نزاع عسكري.

من جهتها، حثّت بريطانيا رعاياها على مغادرة أوكرانيا “فورا” في الوقت الذي لا تزال فيه وسائل الانتقال التجارية متاحة.

وعربيا، انضمت العراق والكويت والأردن والإمارات والمغرب إلى القائمة المتزايدة للدول التي تحث مواطنيها يوم السبت على مغادرة أوكرانيا.

وكانت سفارة المملكة في أوكرانيا قد دعت رعاياها على الاتصال بالسفارة على الفور لتسهيل إجلائهم، بحسب تغريدة من حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية رعاياها الموجودين أوكرانيا إلى المغادرة فورًا “حفاظا على سلامتهم”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. كما حثت الوزارة الكويتيين على تأخير أي خطط سفر إلى أوكرانيا.

كما أصدرت الخارجية الأردنية بيانا يوم السبت حثت فيه الأردنيين على عدم السفر إلى أوكرانيا. وقال البيان إن على الأردنيين في أوكرانيا الاستعداد للإجلاء.

وقالت سفارة دولة الإمارات في أوكرانيا، في تغريدة يوم السبت: “إن سفارة الدولة في كييف تدعو مواطني الدولة إلى تأجيل السفر إلى أوكرانيا في الوقت الحالي”. كما دعت المواطنين الموجودين حاليًا في أوكرانيا إلى الاتصال بالسفارة.

يوم السبت، طالبت الحكومة السويدية رعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية في أقرب وقت ممكن في ضوء “الوضع الأمني المتغير”.

وناشدت الخارجية الإيطالية المواطنين مغادرة أوكرانيا في ظل الوضع الأمني هناك، وطلبت منهم إرجاء أي رحلات غير ضرورية إلى كييف.

كما حثت الخارجية الدنماركية مواطنيها على مغادرة الأراضي الأوكرانية في في غضون 48 ساعة.

وطلبت الخارجية النرويجية في بيان من مواطنيها في أوكرانيا مغادرتها، بسبب الوضع الأمني الخطِر وغير المتوقع على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان، إن سفيرها في كييف عقد اجتماعاً مرئياً مع المواطنين الهولنديين المقيمين في أوكرانيا، داعياً رعايا بلاده لمغادرة أوكرانيا بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أنه يجب على الراغبين في البقاء «التحضير جيداً لاحتمال قيام الحرب».

طالبت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، جميع مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فوراً من هناك، في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.