شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعتزم رفع التدابير الخاصة باحتواء بكورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم السلطات الهولندية رفع معظم التدابير المعمول بها لاحتواء جائحة كورونا، وذلك بعد قرار سيتم اتخاذه مساء اليوم الثلاثاء.

وبموجب الخطط المرتقبة، سيتم إعادة فتح الملاعب والمسارح ودور السينما والمطاعم، دون أية قيود تقريبا، كما سيتم تمديد ساعات عمل المطاعم إلى الساعة الواحدة صباحا بدلا من العاشرة مساء.

إلا أن القيود ستظل سارية بالنسبة للفعاليات الكبرى التي لا يكون بها مقاعد ثابتة، مثل المهرجانات أو النوادي الليلية، على سبيل المثال.

وسيظل الأفراد يستخدمون شارات المرور الخاصة بكورونا لإثبات خضوعهم لاختبار كورونا، أو تلقيهم اللقاح، أو تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وتعتزم الحكومة إلغاء القيود القليلة المتبقية، بما في ذلك متطلبات ارتداء الكمامات وشارات مرور كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي، بحلول نهاية الشهر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ضغوط متزايدة من أصحاب الأعمال والجمهور لتخفيف التدابير، في وقت تظهر فيه البيانات أن ذروة الإصابات بالمتحور أوميكرون قد أصبحت شيئا من الماضي.