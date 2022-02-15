ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 414 ملايين و19 ألفا و118 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414 ملايين و19 ألفا و118 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و845 ألفا و58 حالة، فيما تعافى 336 مليونا و108 آلاف و93 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 84 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 44 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 39 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 107094 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، تسجيل 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و146 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و300537 ويصل إجمالي الوفيات إلى 312965.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 473 وفاة.

بذلك تكون البرازيل قد سجلت 27 مليونا و538503 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 638835، وفقا لبيانات الوزارة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة، الاثنين، مقارنة مع 2131 إصابة و57 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 457081 من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالات وفاة".