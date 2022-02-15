شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الكويتية تنفي استقالتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

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أكدت الحكومة الكويتية، الاثنين، استمرارها في العمل قبل يوم من تصويت البرلمان على الثقة في وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد استجوابه في الأسبوع الماضي.



وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، استقالة الحكومة أو وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أو أي من أعضاء الحكومة.

وقال المزرم: "غير صحيح جملة وتفصيلاً كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".