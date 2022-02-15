واشنطن تطالب رعاياها بمغادرة بيلاروسيا على الفور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور، في تحديث عن السفر، أمس الاثنين.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "على الأمريكيين في بيلاروسيا أن يغادروا على الفور بوسائل تجارية أو خاصة".

وجاء في النصيحة أن الوضع في بيلاروسيا "لا يمكن التنبؤ به" بسبب زيادة النشاط العسكري الروسي غير العادي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وسبق للحكومة الأمريكية أن نصحت رعاياها فقط بإعادة تقييم خطط الخروج بانتظام عند الطوارئ.