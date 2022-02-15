بالارقام.. النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط، امس، أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على 7 سنوات، إذ قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه سمع أن "روسيا قد تغزو بلاده يوم الأربعاء".



وروسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ودفعت المخاوف من أنها قد تغزو أوكرانيا بأسعار النفط إلى أن تقفز قرب 100 دولار للبرميل.

قال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "تظل السوق شديدة الحساسية تجاه التطورات المتعلقة بالوضع الروسي الأوكراني.. هذا (الوضع) يتأزم بشدة الآن. وفي الوقت الحالي، اشتر الآن واسأل لاحقاً".

وعلى أثر ذلك، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار توازي 2.16% لتبلغ عند التسوية 96.48 دولاراً للبرميل.

وقفزت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.36 دولاراً أو 2.53% لتبلغ عند التسوية 95.46 دولاراً للبرميل.