شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني يعلن الأربعاء "يوم الوحدة" بسبب احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء القادم "يوم الوحدة" بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا.



وقال الرئيس زيلينسكي ، في كلمة إلى الأمة الإثنين "يُقال لنا إن 16 فبراير/شباط سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة".

ودعا الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبرازه لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم.

والأحد، علقت وزارة الدفاع الأمريكية على التقارير الخاصة بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا في ظل التوترات القائمة.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي إنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وأضاف كيربي، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي" قائلا: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير".

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "عملا عسكريا كبيرا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".

بدوره، قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم إن غزوا روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي يوم وإن الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان موسكو من القدرة على شن عملية مباغتة لشن هجوم.

ورفض سوليفان، في تصريحات لبرنامج على شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، القول ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تفكر في شن هجوم يوم الأربعاء، حسبما أشارت بعض التقارير.

وتابع سوليفان قائلا: "لا يمكننا التنبؤ باليوم بدقة لكننا نقول الآن ومنذ بعض الوقت إننا نترقب ويمكن أن يبدأ غزو، يمكن أن يبدأ عمل عسكري كبير، من جانب روسيا في أوكرانيا في أي يوم الآن. يشمل ذلك الأسبوع القادم قبل نهاية الأولمبياد".

يأتي ذلك فيما أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ألغت زيارة كانت مقررة إلى ليبيريا هذا الأسبوع للتركيز بدلا من ذلك على دبلوماسية الأمم المتحدة بشأن تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز الأحد إن البيت الأبيض قرر إبقاء توماس جرينفيلد في نيويورك بعد أن تحدث الرئيس جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغ بايدن بوتين أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو.

ونوه متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى أن "السفيرة توماس جرينفيلد ستبقى في نيويورك للمشاركة في الدبلوماسية المتعلقة بالتعزيز العسكري الروسي المتصاعد على حدود أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل في اجتماع يعقد بانتظام بشأن اتفاقات مينسك التي أقرها المجلس في 2015 وتهدف إلى إنهاء الحرب الانفصالية التي شنها المتحدثون بالروسية في شرق أوكرانيا.