قروض تصل لـ2 مليون جنيه.. خطوات وشروط الاقتراض من "مشروعك" و"صندوق التنمية المحلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى إتاحة الكثير من التمويلات لتوفير القروض التي تقدمها للمواطنين لبدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بقروض ميسرة.

وتقدم وزارة التنمية المحلية القروض من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك.

ويوضح الخليج 365 تفاصيل الإقراض وشروطه لكل من مشروعك وصندوق التنمية المحلية على النحو التالي:

أولا: قروض صندوق التنمية المحلية

وفق الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات، فإن مجالات الإقراض التي يتيحها صندوق التنمية المحلية تشمل:

- المشروعات الإنتاجية ومنها (الإنتاج الزراعي "نباتي وحيواني" - التصنيع الزراعي- الصناعات البيئية - الصناعات الحرفية).

- المشروعات التسويقية: وتشمل (أنشطة التجميع – الفرز – التجهيز – التعبئة – التخزين - النقل والتوزيع).

- المشروعات الخدمية ذات العائد المالي (جمع المخلفات ومعالجتها - الأسواق العامة - الميكنة الزراعية - الإصلاح والصيانة - نقل الأفراد - محطات الوقود - خدمات الري - عيادات طبية وبيطرية - مدارس خاصة - مكاتب بريد وتليفونات أهلية - البرمجيات والحاسب الآلي).

- مشروعات صغار المستثمرين ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة (ذات عائد مادي دوري سريع يغطى استثماراتها الجديدة في مدة لا تتجاوز العامين ونصف بما فيها فترة السماح) وبقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وذلك في (النجارة والأثاث - إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية - تصنيع الآلات الزراعية والبلاط - تربية دودة القز - المحال التجارية المختلفة كالبقالة - محال السلع الغذائية - الحدايد والبويات – الملابس - المطاعم والكافتيريات - محال العصائر- المصانع المختلفة كالطوب الطفلى - تعبئة وتغليف المواد الغذائية - المناديل الورقية – البلاط - استديوهات التصوير - معامل الألبان - محال الزجاج والبراويز – المطاحن – الفراكات - معامل التخليل - تجديد سيارات الأجرة – البضائع – المناحل - ماكينات الري - الجرارات الزراعية).

من يحق له الاقتراض؟

- الأفراد الطبيعيون من الشباب وغيرهم.

- شركات الأفراد الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله.

- الجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانوناً، والتي تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.

حجم الإقراض

القروض لا تتجاوز قيمتها 80% من الاستثمارات المطلوبة للمشروع (المقترض يدبر النسبة الباقية ذاتيًا).

ولا يتضمن القرض شراء أراضي أو إقامة مبان، ويقتصر فقط على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة.

ويعمل الصندوق على توسيع قاعدة المستفيدين من القروض وفقاً لما يلي:

- 25% من حجم الإقراض للقروض الأقل من 3000 جنيه.

- 25% من حجم الإقراض للقروض من 3000 إلى أقل من 5000 جنيه.

- 25% من حجم الإقراض للقروض من 5000 إلى أقل من 10000 جنيه.

- 25% من حجم الإقراض للقروض من 10000 لأكثر.

ويوافق الصندوق على منح نوعين من القروض وتشمل (قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين. - قروض متوسطة الأجل تسدد خلال أربع سنوات).

تكلفة الاقتراض

تقدر تكلفة الإقراض للصندوق في المصروفات الإدارية بنحو 80% من الأسعار السائدة في سوق النقد والتي يعلنها البنك المركزي في بداية شهر إبرام عقد القرض، كما يمنح الصندوق خصماً إضافياً على هذه التكلفة تتباين نسبته حسب نوع المشروع وطبيعة المقترض والمنطقة الجغرافية التي ينفذ بها المشروع

وتعتبر موافقة الوحدة المحلية القروية شرطاً أساسياً للنظر فى الموافقة على طلب القرض وترفق الموافقة بطلب القرض.

وتمنح القروض التى لا تزيد عن 1000 جنيه بضمان إقرار من الوحدة المحلية بحسن سمعة المتقدم للقرض وحاجته إليه، وجديته فى تنفيذ المشروع.

كما تمنح القروض التي تزيد عن 3000 جنيه بضمان كامل جماعى على كل من المقترض والضامنين بعد موافقة واعتماد الوحدة المحلية.

ثانيا: قروض برنامج التنمية المجتمعية والبشرية. المحلية (مشروعك)

ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف المحافظات.

خطوات الحصول على قرض مشروعك

يمكن للمواطنين الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم التقدم للحصول على قرض مشروعك، حيث يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة، ويتبع الخطوات التالية:

- يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

- الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

- الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

- يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

- تغطية جميع المحافظات بـ 260 مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ 6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.

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