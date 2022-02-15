شكرا لقرائتكم خبر عن الانفجار السكانى.. الحكومة تحدد الأزمة الرئيسية بعدم شعور المواطن بالتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأيام القليلة الماضية، استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والتى حددت الأزمة الرئيسية فى عدم شعور المواطن المصرى بـأى معدلات تنمية، مختصرة الأمر فى قضية الانفجار السكاني.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حذرت خلال وجودها بمجلس النواب مررا وتكرارا من الانفجار السكانى، مؤكدة أن المواطن لن يشعر بأى تنمية مع استمرار الزيادة السكانية، مؤكدة أنه إذ لم يحدث توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية لن يشعر المواطن بأى تنمية.

وكشفت "السعيد" أن مصر تشهد انفجارا سكانيا بشكل مبالغ جدا، وأن مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود، وأن هذا رقم صعب جدا لا تستطيع أى دولة فى العالم تحمله، متابعة: "مصر تستقبل كل عام نسبة مواليد تعد بمثابة دولة من المواليد داخل الدولة، البشر ثورة لكن يجب أن تكون هناك حالة من التوازن".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل إلى 6.6 من معدلات النمو، محذرة من الزيادة السكانية، مؤكدة أن الانفجار السكانى يهدد كل معدلات التنمية.