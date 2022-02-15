شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 410.16 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 410.16 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و184689. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 921965 77743912 الهند 509011 42665534 البرازيل 638362 27479963 فرنسا 134697 21529213 المملكة المتحدة 159570 18306859 روسيا 710863 14133509 تركيا 90362 12868328 ألمانيا 119899 12340129 إيطاليا 151015 12105675 إسبانيا 95995 10604200 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 37 - العراق 24704 2275571 45 ‬‬‬‬- الأردن 13477 1450810 50 - المغرب 15781 1155165 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.