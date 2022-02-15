شكرا لقرائتكم خبر عن مدة تعيين مدير جهاز تنمية البحيرات أربع سنوات قابلة للتجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن المدير التنفيذى لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية يتم تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ونصت المادة رقم 6 من قانون تنمية البحيرات على أنه يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز.