"صناعة الشيوخ" تناقش مقترح نائب التنسيقية بإنشاء مركز إنتاج حاويات بالموانئ

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغير بمجلس الشيوخ اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستى لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل، والعاملة فى هذا المجال، بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة .

حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، وممثل وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب لجنة الصناعة بالمجلس، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، إن العالم يشهد تصاعدا في أزمة "سلاسل التوريد العالمية" ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي في مواجهة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرا لموقعها الفريد، تتيح إقامة هذه الصناعة الهامة التى تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

وأوصت اللجنة، الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بضرورة تقديم كافة البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات في الاجتماعات المقبلة، للوقوف علي واقع ومستقبل هذا الصناعات في مصر.