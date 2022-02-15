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غدا.."محلية النواب" تناقش الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بحضور الوزير

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القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور وزير الموارد المائية والرى، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حاتم أحمد عبدالعزيز ، خالد بدوى، بشأن  تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا – محافظة الشرقية – مثل ( ترعة دبوس - بمبنى الري ترعة الشيخ عطا – ترعة أم الشوك – ترعة بني عامر ) والعديد من الترع الأخرى والتنسيق بين الوزرات المعنية ( التنمية المحلية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الموارد المائية والري ، البيئة ، الزراعة واستصلاح الأراضي ) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجاري المائية الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية ، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية ، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين نتيجة انتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام.

تستعرض اللجنة خلال اجتماعها أيضا بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية ، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017 ، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية ، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة ، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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