شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد: تقرير الحكومة المقدم للبرلمان يتضمن 5 محاور للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تقديم مجلس الوزراء تقرير مفصل لمجلسى النواب والشيوخ، حول أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021، يأتي في إطار التزام تعهد به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقب إقرار برنامج الحكومة من البرلمان المصرى، وتابع: "رئيس الوزراء تعهد بإطلاع النواب على مستجدات البرنامج".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن مجلس الوزراء كان يرسل كل 6 شهور تقرير متابعة لما تم على أرض الواقع من برنامج الحكومة لمجلسى النواب والشيوخ، حتى يعطى صورة كاملة عن مشروعات الدولة، وتابع:"النواب كلهم شاطرين وعارفين مشاكل دوائرهم وهذا التقرير يطلعهم على كل ما يخص جوانب التنمية في كل محافظات مصر".

ولفت "سعد"، إلى أن التقرير مكون من 380 صفحة شامل السنوات الثلاثة وتم تقسيمه إلى خمس محاور مختلفة تغطى كافة جوانب التنمية في البلاد وهذا جزء من الدور الرقابى للمجالس التشريعية، وتابع:"ونحن مرحبين بكل التعليقات التي ستأتى لنا من ممثلي الشعب".