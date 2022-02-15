شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد تخصص لجنتين لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اليوم الاثنين، أعمالها فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات لليوم الثالث على التوالى من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسى، بحضور الدكتور وجدى زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالى للحزب.

وأكد الدكتور وجدى زين الدين، أن اللجنة لم تتسلم أى طلبات ترشح حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022.

وأشار الدكتور وجدى زين الدين، إلى أنه لم يتقدم حتى الآن سوى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد للترشح.

وقال الدكتور وجدى زين الدين، أن اللجنة تعمل بمنتهى الشفافية والحيادية لإخراج الانتخابات بشكل ديمقراطى ومشرٌف ومعبر عن مبادئ وثوابت حزب الوفد العريق.

وأردف الدكتور وجدى زين الدين، أن اللجنة ناقشت خلال أنعاقدها اليوم بعض الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية وكان منها على سبيل المثال مناقشة جاهزية السرادق الذى سوف يعقد فيه الانتخابات بمقر الحزب حتى تتم الانتخابات فى سهولة ويسر.

وكشف الدكتور وجدى زين الدين، عن تخصيص لجنتين لتصويت كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم خلال عملية التصويت.

وقال الدكتور وجدى زين الدين، أن اللجنة سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم الموافق 17فبراير 2022 حيث يتم غلق باب الترشح لرئاسة الحزب.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد قد أصدر قرار بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب.

وتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، يوم السبت الماضى، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها فى 11 مارس المقبل.