شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: ردّنا جاهز لـ«الناتو وواشنطن».. ولن ندخل في محادثات لا نهاية لها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تطورات متلاحقة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع شرارة الحرب في أي لحظة، وتداعيات ذلك على المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه أخبر الرئيس فلاديمير بوتين على أن وزارة الخارجية أعدت جوابا على رد واشنطن و”الناتو” على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية، مضيفا أنه تم “صياغة الرد في 10 صفحات”، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير.

وتابع لافروف إن “الإجابات التي وردتنا على طلب روسيا لتفسير مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة كانت غير مرضية، وستواصل موسكو السعي للحصول على إجابات واضحة من كل بلد على حدة”.

وقال سيرغي لافروف: “لم يردّ أي من زملائي الوزراء على رسالتي المباشرة.. تلقينا قصاصتين صغيرتين واحدة من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والثانية من جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية الأوروبي، قيل فيهما إنه لا داعي للقلق، ويجب أن نواصل الحوار، الشيء الرئيسي هو ضمان وقف التصعيد حول أوكرانيا”.

وشدد لافروف على أن “روسيا ليست مستعدة للدخول في محادثات لا نهاية لها مع الولايات المتحدة والناتو حول القضايا الأمنية الرئيسية التي تهم موسكو، لكن الفرصة لا تزال ماثلة للتوصل إلى اتفاق”.

وختم لافروف بقوله : “لقد قلنا غير مرة إننا نحذر من المحادثات التي لا نهاية لها حول القضايا التي تحتاج حلها اليوم، ولكن بصفتي وزيرا للخارجية، علي أن أؤكد على الدوام أن الفرصة لم تهدر بعد”، مضيفاً “بالطبع يجب ألا يستمروا في المحادثات إلى أجل غير مسمى”.