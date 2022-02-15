شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا حيّرت الشيطان.. لغم حوثي على شكل صخرة (فيديو جديد) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى حيل مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، في زرع الألغام لأجل الفتك بالمدنيين.

ونشر الفيديو الإعلامي اليمني محمد الضبياني، وعلق عليه بالقول : لغم حوثي على شكل صخرة .. حتى الشيطان حيران ومذهول من فعل الحوثي”.

وكان نشطاء قد وثقوا من خلال مقطع فيديو أمس الأول ، حيلة شيطانية ابتدعتها الميليشيا ، لزرع الألغام وسط المدنيين.

ويظهر في الفيديو، كيف استطاع هؤلاء الخبثاء بالتفكير في وضع الألغام بوسط هيكل يحمل شكل قالب من الطوب الأسمنتي.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية انقلابها على الشرعية.