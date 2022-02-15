شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد: «حزب الله» يرسخ معادلة «الأمن لإسرائيل والنفوذ له» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال النائب اللبناني السابق فارس سعيد إن حزب الله يحاول ترسيخ معادلة في لبنان قديمة قوامها الأمن لإسرائيل والنفوذ له.

وأوضح سعيد في حديث إذاعي أمس أن هناك قوى سياسية قبلت بمعادلة من يقترب من حزب الله يقترب من السلطة والنفوذ، ومن يبتعد عني يبتعد عن السلطة والنفوذ، وبعض القوى السياسية في لبنان فعلا لجأت إلى حزب الله سعيا إلى النفوذ.

وردا على سؤال قال: «لا جهوزية وطنية اليوم يمكنها أن تستقبل أي تغيير في المنطقة لمصلحة لبنان، وهناك أفرقاء سياسيون يختصرون السياسة بالنفوذ والنفوذ بالانتخابات وهذا ما يؤدي إلى أولويات انتخابية وسياسية يمكن ألا تتلاقى مع الأولويات الوطنية».

وحول من لديه الجرأة لاستدعاء القيادي في الميليشيا المدعو وفيق صفا إلى القضاء، أكد سعيد أن من يتكلم عن الجيش يستدعى إلى القضاء للتحقيق معه، لكن زعيم حزب الله اتهم الجيش اللبناني بأنه عميل للأمريكي ولم يتحرك القضاء.

وقال سعيد إن المؤسسة العسكرية لا تزال إلى اليوم تحتضن الوحدة الوطنية ويجب عدم المس بها.

وأشار النائب اللبناني السابق إلى أن السلاح يمنع قيام دولة في لبنان ويمنع قيام قضاء وحزب الله تدخل بالمباشر لمنع استكمال التحقيق في جريمة كجريمة المرفأ.