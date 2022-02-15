شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا يبحث عن حكومة ليبية وطنية جامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف والمناطق الليبية لتشكيل حكومته الجديدة، متعهدًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ومشددًا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال إنه يريد حكومة بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن باشاغا قوله، خلال كلمة مسجلة بُثت في ساعة مبكرة فجر أمس الإثنين، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.

وأضاف: «بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا، بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع»، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتهنئة من الدول التي وصفها بالصديقة والشقيقة والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة.

وتابع باشاغا: «إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة»، لافتًا إلى أن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب، ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة».

وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا -في كلمته- إلى السنوات العشر الماضية، قائلًا: «إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية»، منوهًا بأن «الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره»، مؤكدًا أن «قيمتنا في تنوعنا، ومصيرنا واحد».