شكرا لقرائتكم خبر عن المجاعة تهدد بأسوأ كارثة إنسانية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ذي إنترناشيونال نيوز»، إن مساعدة أفغانستان يجب أن تكون أولوية قصوى لإنقاذ الملايين في هذا البلد من المجاعة.

وبحسب مقال لـ «جان آثي»، قدرت الأمم المتحدة أن مليون طفل دون سن الخامسة في أفغانستان سيموتون هذا الشتاء بسبب سوء التغذية والمجاعة، وهو وضع تسببت فيه الولايات المتحدة بالمقام الأول، من خلال العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول الأفغانية في البنوك الأمريكية.

وأردف يقول: خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، سيطر المانحون الخارجيون بما في ذلك الولايات المتحدة، على الحكومة، حيث تم استخدام 80 % من الأموال المقدمة لدفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخدمة المدنية والعديد من الأشخاص الآخرين الذين قاموا بتشغيل البلد.

وأضاف: مع رحيل الولايات المتحدة والناتو من أفغانستان في أغسطس، جفت هذه الأموال تماما، وانقطع الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وتابع: دخل الاقتصاد في سقوط حر، ولم تستطع الحكومة دفع رواتب العمال، وأغلقت البنوك، ولم يكن لدى الناس المال لشراء الطعام أو الوقود لفصل الشتاء القاسي، وذكرت شبكة «إن بي آر» الإخبارية، أن العائلات تبيع أطفالها من أجل الحصول على المال لشراء الطعام لمنع باقي أفراد الأسرة من الموت جوعا.

واستطرد: أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.3 تريليون دولار على حرب أفغانستان، ذهب الكثير منها إلى مقاولين حققوا أرباحا هائلة، في حين قتل 2.324 من العسكريين الأمريكيين في الحرب، عانى الأفغان أكثر من ذلك بكثير.

ومضى يقول: بحسب مشروع تكلفة الحرب التابع لجامعة براون، فقد قتل 69.095 جنديا وشرطيا، وما يقدر بنحو 46.319 مدنيا. وهكذا، مات أكثر من 115.000 أفغاني نتيجة للحرب.

وأردف: لكن بالنسبة لشعب أفغانستان، الحرب لم تنته ولا القتل. من المتوقع أن تقتل الحرب الاقتصادية الجديدة عددا من الأفغان خلال أشهر هذا الشتاء أكثر مما قتلت الحرب الفعلية منذ 20 عاما.

وبحسب الكاتب، لا أحد يتوقع أن يعاني قادة طالبان، لكن الجميع متفقون على أن مئات الآلاف من الأطفال سيموتون.

وأضاف: في الواقع، تتشكل أفغانستان في عام 2022 لتكون واحدة من أسوأ، وربما أسوأ، كارثة إنسانية مسجلة لأي بلد. هذه المأساة هي نتيجة سياسات الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن دور أمريكا في تلك الكارثة بدأ في عام 2001، عندما شنت الولايات المتحدة حربا انتقامية على دولة فقيرة لم تهاجم الولايات المتحدة.

ومضى يقول: استمرت تلك الحرب بعيدا عن الأنظار إلى حد ما بعد أن بدأت حرب العراق في عام 2002، تم وصف الفساد وعدم الكفاءة في الولايات المتحدة بشكل مدمر فيما عُرف باسم «أوراق أفغانستان» التي كتبها كريج ويتلوك. بينما تم إنفاق مبالغ طائلة على الحرب، يظهر ويتلوك أن معظمها قد تم اختلاسه إلى مستغلين مختلفين من الحرب، مما أدى إلى تكديس جيوبهم من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. ظوأوضح أن المبلغ الهائل من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لا علاقة له بمساعدة الشعب الأفغاني. ولفت إلى أن جميع أصول الحكومة الأفغانية في الأساس في البنوك الأمريكية، أو في البنوك المملوكة لحكومة الولايات المتحدة.

وتابع: جمدت الولايات المتحدة هذه الحسابات، حوالي 9.4 مليار دولار، والنتيجة هي «أزمة سيولة»، حيث يوجد القليل من الأموال المتداولة في جميع أنحاء أفغانستان. الحكومة تكاد لا تملك المال ولا تستطيع دفع رواتب العمال الذين لا يستطيعون شراء الطعام لأسرهم.

وأضاف: كما توقفت التجارة الدولية، نظرا للعقوبات الأمريكية وأزمة السيولة، تواجه حتى منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة هناك صعوبة كبيرة في العمل.