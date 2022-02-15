شكرا لقرائتكم خبر عن هل الانتخابات الفرنسية ديمقراطية حقا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية عن مدى ديمقراطية الانتخابات الفرنسية.

وبحسب «جوناثان ميلر»، لم يتبق سوى 59 يوما حتى يشارك الناخبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولم يتضح حتى من الذي سيحدد بوابة البداية.

وأضاف: في الوقت الحالي، يتوقع جميع الخبراء والمراهنين إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن القصة الحقيقية تدور حول كيفية عمل الديمقراطية الفرنسية.

وأردف: صمم الجنرال ديغول الجمهورية الخامسة لإبعاد المتطرفين عن الإليزيه. لذلك، للدخول في الانتخابات الرئاسية، يجب على المرشح أن يقدم للمجلس الدستوري 500 رعاية أو تأييد من كبار المسؤولين المنتخبين الموزعين جغرافيا.

وتابع: في السابق لم تكن هذه مشكلة. يمكن لعشرات الآلاف من رؤساء البلديات والآلاف من المسؤولين المنتخبين في الإدارات والأقاليم المؤهلين أن يكونوا رعاة للخضر والشيوعيين وحتى لمرشحي الملكية أو حقوق الحيوان. وبالتالي، كانت النتيجة سهولة نسبية في وصول جميع المرشحين الرئيسيين وكثيرين آخرين إلى خوض الانتخابات.

ومضى يقول: الآن، ركزت الروابط السياسية السلطة في مراكز المدن وبين المدن الكبرى. لذا يبدو أن الجولة الأولى لن تكون عرضا للديمقراطية بقدر ما هي انتخابات سوفييتية جنائزية، يخوضها 3 مرشحين فقط: وسطي، ويساري وسطي، ويمين وسطي، مما يؤدي إلى اختزال الجولة الثانية إلى شيء لا يمكن تمييزه تقريبا.

وتابع: تجاوز ماكرون بقوة المنصب والمحسوبية عتبة 500 من خلال حصد 926 راعيا، اعتبارا من 8 فبراير. وقد تأهلت أيضا فاليري بيكريس من أجل حزب الجمهوريين، وآن هيدالغو من الحزب الاشتراكي، من خلال تسخير قواعد السلطة الإقليمية لأحزابهم.

وأضاف: بالنسبة للآخرين، فقد تبين أنها مشكلة. ومن بين المرشحين الذين يكافحون من أجل الوفاء بالموعد النهائي في 7 مارس، مارين لوبان، التي لديها 139 راعيا من بين 500 راع تحتاجها، وحصل إريك زيمور بالكاد على 149، واليساري جان لوك ميلينشون على 391.

ونبه الكاتب إلى أن كل هؤلاء المرشحين الثلاثة، الذين هم خارج الاقتراع حاليا، يتمتعون بدعم أكبر بكثير من هيدالغو. في استطلاعات الرأي، حصل ميلينشون على حوالي 10 % وزيمورا على 13-14 % ولوبان بين 16 و17 %.

وأردف: حتى مع الأخذ في الاعتبار أخطاء الاقتراع الجامحة، فإن كل واحد منهم لديه أفضلية في الاقتراع أكثر من هيدالجو، الذي يتمتع بحوالي 4 %. واستطرد الكاتب بقوله: باختصار، يمكن استبعاد المرشحين الذين يدعمهم الناخبون من الانتخابات، بينما يخوضها أولئك الذين لا يلقون دعم الناخبين، ولكن لديهم الاتصالات السياسية الصحيحة للحصول على الرعاية. وشدد على أنه من المؤكد أن شرعية مثل هذه الانتخابات ستكون موضع تساؤل، مضيفا: هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الأكثر هدوءا يقترحون بهدوء أنه يجب على رؤساء البلديات الوسطيين رعاية المرشحين الذين يختلفون معهم لمنح الناخبين اختيارات أكثر.

وأردف: إذا كانت فرنسا غير قادرة على إجراء الانتخابات التي تقترب بسرعة دون وجود ما يشبه الاختيار على الأقل، فقد يكون هناك عدم استقرار واحتجاج على الفور، وسيلحق الضرر بفكرة فرنسا عن نفسها كحصن للديمقراطية.