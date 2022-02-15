قتيل وأكثر من عشرة جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ

14 فبراير , 2022 اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ (أ ف ب). قضى شخص وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح في حادث اصطدام قطارين وقع الإثنين قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا، وفق الشرطة. وحصل الاصطدام بين القطارين في أولى ساعات المساء في قطاع محطة إيبنهازن-شافتلارن، جنوبي العاصمة البافارية. وأفاد متحدّث باسم شرطة ميونيخ بسقوط قتيل والعديد من الجرحى. وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف على الفور. وذكرت صحيفة «بيلد» أن مئة راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين.

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