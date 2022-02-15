عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تحذر: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة.



وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين، إن الولايات المتحدة "واضحة" بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا الإثنين، الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وجونسون ناقشا أيضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازال يعزز من نشر قواته على الحدود الأوكرانية يوميا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم "البنتاجون" في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الإثنين، إن الرئيس الروسي يضيف المزيد من القوة والقدرات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية يوما بعد يوم.

وأضاف كيربي قائلا: "هذا جيش يزداد عددا وعدة واستعدادا. إنه يقوم بمناورات، لذلك نعتقد بأن لديه الكثير من القدرات والخيارات المتاحة له إذا أراد استخدام القوة العسكرية".

وتابع القول: "إذا أراد استخدام القوة العسكرية.. فقد يحدث ذلك في أي يوم"، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تستبعد أيضا الهجمات الإلكترونية المحتملة من روسيا.

يأتي ذلك فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية غربية بارزة إن "مرتزقة روسا على صلة بجواسيس لموسكو عززوا تواجدهم في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة"، الأمر الذي يثير مخاوف بين بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي من أن روسيا قد تحاول إيجاد مبرر لغزو جارتها.