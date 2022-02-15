عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اصطدام قطارين قرب ميونيخ.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 10

الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365

قضى شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح في حادث اصطدام قطارين وقع الاثنين قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا، وفق الشرطة.



وحصل الاصطدام بين القطارين في أولى ساعات المساء في قطاع محطة إيبنهازن-شافتلارن، جنوب العاصمة البافارية.

سبب الحادث؟

من جانبه أفاد متحدث باسم شرطة ميونيخ وكالة فرانس برس بسقوط "قتيل والعديد من الجرحى".

كما أوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف على الفور.

وحصل الاصطدام بين قطاري الضواحي على ما يبدو في موقع على سكة الحديد مخصص لاتجاه واحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية.

بينهم تلاميذ

إلى ذلك هرع أكثر من 200 مسعف إلى مكان الحادث، وفق الشرطة.

وكشفت صحيفة "بيلد" أن 100 راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين.

بدورها قالت إذاعة محلية إن القطارين كادا يصطدمان في الموقع نفسه في أغسطس الماضي لكن السائقين تمكنا من التوقف في الوقت المناسب.