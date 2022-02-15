“البنتاغون”… بوتين لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الهجوم على أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 01:13 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.

وقال كيربي في إفادة صحافية، حول الأمر: “لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه”، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق

لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق: “أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن”.

وحول التقارير عن “غزو” روسي لأوكرانيا في 16 شباط/فبراير الجاري، قالت زاخاروفا: “يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف، وبالطبع خلق استفزاز. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًا”.