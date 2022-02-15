شكرا لقرائتكم خبر عن توتر في البلقان.. «البنتاغون»: بوتين لم يتخذ قرارًا بالهجوم على أوكرانيا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع تصاعد حالة التوتر في البلقان ومخاوف من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.

وأوضح كيربي في تصريحات صحافية مساء اليوم بشأن الأزمة “الروسية الأوكرانية”: “لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه”، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.

من جهتها تطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بينما تتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تعليق الإعلام الغربي على الأحداث بقولها “أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن”.