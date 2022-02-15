شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تنتقل إلى «مواقع إطلاق النار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية أمريكية، مساء الإثنين، عن تحركات جديدة للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وسط توقعات بغزو وشيك.

وقالت قناة “سي بي إس” نقلا عن مسؤول أميركي، إن وحدات عسكرية روسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى “مواقع هجومية”.

وأضاف المصدر أنه “تم نقل بعض المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار”.

وتأتي هذه التحركات فيما ترجح تقديرات الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن روسيا حشدت في الوقت الحالي ما يكفي من القوات لغزو أوكرانيا، إثر جلب أكثر من 135 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية مع بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غربي البلاد، في مواجهة “التسارع اللافت” لانتشار القوات الروسية عند الحدود.

وقال بلينكن في بيان: “نحن بصدد نقل عمليات إلى لفيف مؤقتا”، مؤكدا أن واشطن تريد ضمان “أمن الأميركيين”.

وأشار إلى أن “السفارة ستبقى على الخليج 365 مع الحكومة الأوكرانية”، لكن “نناشد كل مواطن أميركي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورا”.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا أصبح “واردا للغاية”.