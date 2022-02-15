شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. قتيل حوثي على يد نجله والأم بالعناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتكب أحد عناصر مليشيا الحوثي جريمة مروعة، حيث أقدم مقاتل في صفوف المليشيا على قتل والده، بعد خلاف لفظي معه ظهر الإثنين بمحافظة ريمة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن والدته دخلت العناية المركزة نتيجة إصابتها بطلق ناري.

وأضافت أن القتيل “حميد محمد عبدالله” (٤٦ سنة)، ويعمل مدرسا ومرشدا ثقافيا في جماعة الحوثيين، اختلف مع أحد أبنائه داخل منزله في قرية “المجعارة”.

وأوضحت أن الولد بادر بإطلاق النار على أبيه وأمه ما أدى لمقتل الأب على الفور وإصابة الأم إصابة خطرة.

يذكر أن الأب يعمل مدرساً في إحدى مدارس المديرية، والتحق هو وأبناؤه بمليشيات الحوثيين.

كما كرّس جهده للجانب التعبوي لنشر أفكار الجماعة وحث الشباب على الالتحاق بصفوف المليشيا.